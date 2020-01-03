زوج بيرين سات يعلّق على مسلسلها

ميرنا وليد - بيروت - علّق كنان دوغلو زوج النجمة التركية ​بيرين سات​ على مسلسل زوجته "عطية" قائلا : "كل مشهد كان مثالي. أعجبت بأداء بيرين و أفتخر بها. انها ممثلة من الطراز العالمي ، وشكلت ثنائي مذهل مع محمد جونسور"

الجدير ذكره ان بيرين سات اثارت مؤخرا جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها صورة لها ظهرت وكأنها عارية بدون ملابس داخلية، وتلقّت بيرين عدد كبير من الانتقادات اللاذعة، لكنها خرجت عن صمتها واشارت الى انها لم تقصد ان تتعرى، ولو ارادت ذلك لكانت تعرت بشكل كامل، مؤكدة ان صورتها التقطت بطريقة عفوية.

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