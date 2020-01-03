نوح زعيتر يكشف موقفه من الثورة وشعار "كلن يعني كلن"

ميرنا وليد - بيروت - إستضاف الإعلامي اللبناني ​تمام بليق​ في مقابلة ضمن برنامج "يوميات ثورة" الذي يعرض على شاشة "الجديد" ​نوح زعيتر​، والذي تناول معه الحديث في عدد من المواضيع، منها رأيه بالثورة اللبنانية التي إندلعت يوم الـ17 من تشرين الأول الماضي، إذ قال زعيتر أنه مع الثورة دفاعاً عن الشعب اللبناني الذي يفتقد لأدنى حقوقه ، وتحدث عن الحرمان التي تعيشه بعلبك الهرمل المنسيّة من قبل الدولة اللبنانية.

وشدد على أن إستقالة الحريري كانت أكبر خطئاً وأنه يرفض مقولة " كلن يعني كلن " ، وأضاف مطالباً بإقرار قانون العفو العام لأنه رحمة للشعب اللبناني.

واعتبر زعيتر، أن السلطة اللبنانية زرعت في عقول اللبنانيين ثلالث ملفات، هي أن السنة إرهابيين ، المسيحيين عملاء والشيعة تجّار مخدّرات ، ولذلك العفو العام مرتبط بالثلاث ملفّات، وشدّد على أن العفو العام لا يعني العفو عن القتلة وخصوصاً من قتل شهداء الجيش اللبناني.

ومن ناحية أخرى، تناول الحديث موضوع تشريع الحشيشة، متحدياً زعيتر الدولة اللبنانيّة ومؤكّداً أن زراعتها لا تسدّ الدين العام فقط بل تساهم في الإنماء الشامل للبنان .

وأوضح : " أنا مع تشريع الحشيشة للإستخدامات الطبيّة فقط ، وهناك دول تشتري الموسم بأكلمه وتساهم بتحريك عجلة الإقتصاد " .

وأكّد نوح أن المستفيد الأوّل من عدم إقرار هذا القانون هو الموساد الإسرائيلي الذي لا يريد من لبنان أن يصبح قوّة إقتصادية كبرى مؤكّداً أن معظم السياسيين اللبنانيين مع هذا القانون .