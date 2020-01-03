ممثلة تحمل من خطيبها الجديد بعد 8 أشهر من طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر لمجلة "بيبول" عن خطوبة الممثلة الأميريكية ​ميشيل ويليامز​ من المخرج ​توماس كايل​، وذلك بعد حوالي الـ8 أشهر على طلاقها من زوجها مؤلف الأغاني الأمريكي ​فيل إلفيروم​.

ولكن الأمر لم يقتصر هنا، بل كشفت المصادر أيضاً عن حمل ميشيل بطفلها الأول من خطيبها توماس، وتأكيدًا على خبر الحمل، ذكرت المصادر أن ميشيل 39 عامًا وتوماس 42 عامًا شوهدا مؤخرًا يشتريان ملابس أطفال من متجر خاص لملابس الرضع والأطفال يدعى سيرافين في كينغستون، حيث كانت ولا زالت ميشيل في لندن من أجل تصوير فيلم "فينوم 2".

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