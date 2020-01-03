هذه تفاصيل دفن وعزاء نجوى قاسم

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الإعلامية اللبنانية ​نجوى قاسم​، والتي رحلت أمس عن عمر ناهز 52 عاماً، عن تفاصيل الدفن والتعازي.

ومن المقرر أن يصل جثمان الفقيدة الى بلدتها جون، يوم السبت المقبل 4 كانون الثاني/يناير، ويصلى عليه ويوارى الثرى، عند الساعة الواحدة ظهراً في جبانة البلدة.

وتقبل التعازي بعد الدفن وطيلة أيام الأسبوع، في منزل الراحلة الكائن في جون.

يُذكر أن نجوى قاسم كانت قد فارقت الحياة أمس، إثر تعرضها لسكتة قلبية، ووُجدت جثة داخل شقّتها في دبي.

وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية في قناة "العربية" الفضائية، وكانت تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية و"العربية - الحدث".

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