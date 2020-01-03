توأم جينيفر لوبيز تظهر في روسيا-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - صدمة كبيرة أحدثتها شابة روسية تدعى ​ناتاليا ميرسكيك​ تبلغ من العمر 19 عاماً، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول صور لها، أظهرت شبهها الكبير جداً بالنجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​.

وأعرب الكثير من المتابعين عن تفاجئهم لشدة الشبه بينهما، حتى أشار البعض إلى أنهما توأم.

ونقلت صحيفة "ذي صن" عن ميرسكيك قولها إن العديد من الأشخاص يستوقفونها لدى تجولها في الشوارع بهدف أخذ صورة معها، ظنا منهم أنها المغنية الأمريكية التي تفوقها في العمر بأكثر من 30 سنة.

وأضافت:"ليس من الرائع أن يخلط الناس بينك وبين شخص يبلغ من العمر 50 عاما، في حين أنني لم أبلغ الـ 20 بعد. لكنها جينيفر لوبيز التي لا تبدو في سنها، لذا أعتبر ذلك إطراء".

وتابعت:"قال لي أحدهم لأول مرة إنني أشبهها، كنت في الـ 14 من عمري، ولم أكن أعرف حقا من هي. لكن حين بدأت في أداء بعض عروض الأزياء، عرضت فنانة المكياج أن تجعل شعري ومساحيقي مثلها، ولم أصدق كم كنا متشابهتين".