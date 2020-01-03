كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم سمرة هيفاء وهبي "جامدة جدًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان باسم سمرة، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة هيفاء وهبي في فيلم "أشباح أوروبا".

وقال باسم في تصريح خاص ببرنامج "et بالعربي" أن ترشيحه للفيلم تم خلال 24 ساعة عن طريق المنتج محمد الوزيري .

كما تحدث عن حبه الشديد للفنانة هيفاء وهبي،وقال أنه يرى أنها تتطور كثيرًا في كل عمل تقوم به، مُضيفًا :"بقت جامدة جدًا".

Advertisements

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" هو التعاون الثالث الذي يجمع هيفاء وهبي بالفنان باسم سمرة، بعد تعاونهم معًا في مسلسل" مولد وصاحبه غايب"، وفيلم "حلاوة روح".

وفيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر،أروى جودة، باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، والفيلم من تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعود،شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.

و تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، كما يتضمن الفيلم بعض المشاهد الرومانسية، وتجسد هيفاء شخصيتين (شقيقتان توأم)إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.