تراند اليوم : طليقها حاول إيذائها بمية نار.. في عيد ميلادها أسرار في حياة إلهام شاهين

يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين، الـ59، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

وأثارت إلهام شاهين، الجدل حولها بسبب زيارتها لـ ضريح “إمام شيعي” بالعراق، الأمر الذي أثار هجوما كبيرا حولها، وتوجيه الاتهامات لها باعتناق المذهب الشيعي.

بينما قامت إلهام شاهين، بنفي الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي حيث قالت: “الكلام اللي نسب لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح”.

كما أضافت قائلة: “أنا مبخفش بالتهديدات ومعروف موقفي ضد الإخوان إني ضدهم أنا أما بقول رأيي مش بخاف أنا مش هاممني أرد على الناس دي لأنهم جهة وهمية”.

وقامت الإعلامية بسمة وهبة بسؤالها :”إنتي ملتك ايه”، وقامت بالرد عليها “أكيد مسلمة .. مسلمة وبس”.

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وصرحت الفنان إلهام شاهين، في لقاء تليفزيوني، إنها تزوجت رجل الأعمال اللبناني “عزت قدورة” ولكن انتهى ذلك الزواج بالانفصال.

وقالت شاهدت أخبار في عدة جرائد بخبر التعدي عليا من طليقي بماء نار، حيث كلف أحد الاشخاص بذلك المهمة ولكن هذا الشخص بلغ على الفور قوات الشرطة.

وأوضحت واقعة الإعتداء عليها، قالت انهما تعرضوا لخلافات كثيرة وهو شخص عنيف وانا شخصية عنيدة، وان سبب الاعتداء هو “استياءه من انفصالنا لأن العصمة كانت في إيدي وانا طلقت نفسي منه”.

يذكر ان الفنان إلهام شاهين، قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 78 فيلم و36 مسلسل ومسرحية واحدة.