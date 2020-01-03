تراند اليوم : بالفيديو.. باسم سمرة يتحدث عن تجربته مع هيفاء وهبي في أشباح أوروبا

تحدث الفنان باسم سمرة عن دوره في فيلم “أشباح أوروبا” مع الفنانة هيفاء وهبي.

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قال سمرة في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إن المنتج محمد وزيري رشحه للدور بالصدفة في 24 ساعة، وهو سعد كثيرا بهذه التجربة.

أضاف أنه يعود للتعاون مع هيفاء وهبي التي سبق وعمل معها، وهو يحبها كثيرا ويحترمها ويرى أنها تتطور كثيرا في كل مرة يجتمعا فيها في عمل جديد.

فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وباسم سمرة، ومن تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي‎.