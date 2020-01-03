تراند اليوم : صوتها كان رفيق المشاهدين ..هكذا نعت لميس الحديدي الراحلة نجوي قاسم

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على نعي المذيعة الراحلة نجوى قاسم التى وافتها المنية صباح اليوم الخميس 2 يناير.

وعبر فيديو لقناة “الحدث” التي خصصت ساعتين لعرض مسيرة الراحلة قالت لميس أنها لم تكن على علاقة شخصية بنجوى لكن من في العالم العربي لا يعرفها، وأن صوتها كان رفيق لجميع المشاهدين في كل مكان.

وأضافت لميس أن نجوى كانت مثال ونموذج للحرفية والمهنية والاحترام، وأن صوتها كان مزعج لبعض الذين كانوا يريدوا سماع أشياء غير الحقيقة.

وأنهت لميس أن خبر رحيل نجوى قاسم كان صادم ومفزع ويسعرك بأن الحياة قصيرة لكن ما يستمر هو الاحتراف والمهنية والاحترام التي كانت تمثلهم الراحلة.