تراند اليوم : تظهر بالقناصة… شاهد هيفاء وهبي في مطاردة مثيرة بدراجة نارية‎

بدأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية، “أشباح أوروبا”، المنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وشاركت هيفاء وهبى ، في مطلع العام الجديد 2020، أول إعلان دعائي للفيلم، والذي يدور في أجواء من الحركة والإثارة.

وتظهر الفنانة اللبنانية في الإعلان، وهي تخوض مطاردة بالدراجة النارية، وتشارك في تفجير سيارة، كما أنها تعمل كقناصة.