تراند اليوم : تظهر بالقناصة… شاهد هيفاء وهبي في مطاردة مثيرة بدراجة نارية‎

بدأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية، “أشباح أوروبا”، المنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.
وشاركت هيفاء وهبى ، في مطلع العام الجديد 2020، أول إعلان دعائي للفيلم، والذي يدور في أجواء من الحركة والإثارة.
وتظهر الفنانة اللبنانية في الإعلان، وهي تخوض مطاردة بالدراجة النارية، وتشارك في تفجير سيارة، كما أنها تعمل كقناصة.
من ناحية أخرى، أحيت هيفاء وهبي، حفلا في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة، والذي ارتدت فيه فستانا أخضر، بينما أطلت بشعرها الأشقر، وهو نفس إطلالتها من فيلم “أشباح أوروبا”.
وغنت وهبي على مدار ساعة هي مدة وصلتها في الحفل، العديد من أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور، كما أنها رقصت على أنغامها، وركعت لتقبيل معجبة.