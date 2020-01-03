كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 03:53 مساءً - تداول نشطاء ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ خلال إحدى جولاته في موسم الرياض.



وأظهر المقطع تصوير شخص إماراتي لـ”آل الشيخ” خلال جولته في ظل محاولة الحرس الشخصي منعه من ذلك، إلا أن آل الشيخ رد عليهم بأن يتركوه قائلاً “الإماراتي خلّه”.

وكان آل الشيخ قد أعلن خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك أنه سيخضع لعملية جراحية قريباً وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ردة فعل تركي آل الشيخ عندما حاول الحرس منع إماراتي من تصويره خلال موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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