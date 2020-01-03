شاهد.. مي العيدان تشبه كليب محمد رمضان بالافلام الاباحية!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 03:53 مساءً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على الفيديو كليب الاخير للفنان المصري محمد رمضان والذي اطلقه اول ايام العام الجديد منتقدة بعض المشاهد والتي وصفتها بالـ “اباحية” .

وعبرت مي العيدان عن انزعاجها من الكليب ورغم حصوله على نسبة مشاهد عالية قالت “دائما الفن الرخيض يكون فيه نسبة المشاهدة عالية ” واضافت “اعتقد الافلام الاباحية تحقق اعلى مشاهدة من الافلام التاريخية ولكن شنو نحن نستفيد من هذه الاباحية ولا شيء ذنوب على الفاضي”.

وتابعت مي العيدان “كليب محمد رمضان اباحية وعري ووقاحة ورقص سوقي” وعن طريقة رقصه قالت “والله عيب”.