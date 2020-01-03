بعد “لوكاندة الأوباش”.. ماذا بين مايا دياب وحسن الرداد؟

متابعة بتجــــــــرد: عايدت النجمة اللبنانية مايا دياب الممثل المصري حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده برسالة وجّهتها له عبر خاصيّة الـ“story” على حسابها عبر موقع “إنستجرام”.

مايا نشرت صورة لها مع حسن من كواليس مسرحيتهما الأخيرة “لوكاندة الأوباش” وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “كل سنة وإنت جدع وحلو ونجم…يا رب السنة الجديدة تقدّملك اللي انت بتتمنّاه….كتكوت”.

من جانبه، أعاد حسن الرداد نشر الصورة وشكر مايا دياب على معايدتها فكتب: “الجدعنة والطيبة كلها، ميرسي يا ميوش ويا رب سنة جميلة عليكي كلها نجاح”.

يُذكر أنّ مسرحية “لوكاندة الأوباش” بدأ عرضها في موسم الرياض منذ فترة وحقّقت نجاحاً كبيراً ومن المقرر تمديد العرض فترة إضافية خلال الفترة المقبلة.