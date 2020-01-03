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متابعة بتجـــــــــرد: عبّر النجم المصري محمد عطيّة خرّيج برنامج ستار أكاديمي بموسمه الأول عن فرحته الكبيرة بعد اتّصال تلقّاه من زميله النجم التونسي أحمد الشريف.
وعبر حسابه على موقع تويتر قال محمد: “أنا جاتلى مكالمة دلوقتى قلبى كان هيقف من الفرحة حرفيا… احمد الشريف صديقي أللى كان معايا في ستار أكاديمي.. كانت اتقطعت اخباره و كان اعتزل و لأسباب كتير ماكنتش عارف أوصله من حوالى آكتر من ٨ سنين… لقيت رقم من تونس بيكلمنى… والله والله أنا مافرحتش من فترة كده”.
ليرد أحمد عبر خاصية “story” على “إنستجرام” بنسر التغريدة معلّقاً: “صديقي”.
يُذكر أنّ الثنائي كانا الأبرز شعبيّة وشهرة في ذلك الوقت قبل أن يأخذ كل منهما طريقاً خاصاً به ويغيب أحمد عن الساحة الفنية لأسباب عائلية إلا أنّه اختار العودة مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع 8 سنوات.. محمد عطية وأحمد الشريف معاً من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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