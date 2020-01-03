بعد انقطاع 8 سنوات.. محمد عطية وأحمد الشريف معاً من جديد

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر النجم المصري محمد عطيّة خرّيج برنامج ستار أكاديمي بموسمه الأول عن فرحته الكبيرة بعد اتّصال تلقّاه من زميله النجم التونسي أحمد الشريف.

وعبر حسابه على موقع تويتر قال محمد: “أنا جاتلى مكالمة دلوقتى قلبى كان هيقف من الفرحة حرفيا… احمد الشريف صديقي أللى كان معايا في ستار أكاديمي.. كانت اتقطعت اخباره و كان اعتزل و لأسباب كتير ماكنتش عارف أوصله من حوالى آكتر من ٨ سنين… لقيت رقم من تونس بيكلمنى… والله والله أنا مافرحتش من فترة كده”.

ليرد أحمد عبر خاصية “story” على “إنستجرام” بنسر التغريدة معلّقاً: “صديقي”.

يُذكر أنّ الثنائي كانا الأبرز شعبيّة وشهرة في ذلك الوقت قبل أن يأخذ كل منهما طريقاً خاصاً به ويغيب أحمد عن الساحة الفنية لأسباب عائلية إلا أنّه اختار العودة مؤخراً.