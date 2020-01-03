ماجد المهندس يناجي حبيبته بـ يا فوز.. وما علاقة بيروت؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “يا فوز” لتكون بمثابة هدية فنية للجمهور بمناسبة حلول السنة الجديدة.

الأغنية رومانسية بإمتياز، فاح منها عطر الشوق والوله وتفننت شاعرتها ​انتصار​ بوصف جمال الحبيبة التي ناداها ماجد “يا فوز”، فجاءت كلماتها خليطاً من التعبير عن عشقه لها من النظرة الأولى ووصف مفصل لجمالها ومناجاتها بأجمل الصور الشعرية على أنغام لحن خليجي دافئ أتقنه إحساساً الملحن عادل عبد الله، فتزاوج صوت المهندس مع الكلمات والألحان وأنتجوا إحدى روائع أغنيات هذا الفنان المحبوب.

ويقول مطلع الأغنية: يا فوز بين الوقت والعمر اللي يفوت..صار الحب واللقا والشوق صدفه.. شفتك وظل قبال الوجه والصوت…وحسيت فيني لوقت ملقاك لهفه.

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وفي مقطع آخر يذكر “المهندس” أنه لم يكن منتبها من قبل لحِسن بيروت أي لجمالها فيغني: قبلك ولا أثّر عليّ حِسن بيروت… وما درت بال لناس ووجوه ترفه.

الأغنية وزعها مهند خضر، ميكساج جاسم محمد مونتاج وفيديو علاء فياض، وحققت بعد يومين على طرحها ما يفوق الـ 280 ألف مشاهدة.