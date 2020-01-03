إبن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين يتفوّق على نجوم تركيا

متابعة بتجــــــــــرد: تفوق ​كاران​ إبن الممثلين التركيين ​بوراك أوزجيفيت​ و​فهرية أفجين​ على كل نجوم تركيا، بإحتلاله المركز الأول بين أسماء المشاهير الأكثر بحثاً في العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد الصورة التي نشرتها أفجين برفقته والتي أحدثت وقتها ضجة كبيرة، ولاقت تفاعلاً وإستحساناً واسعاً من قبل المتابعين ليس فقط في تركيا، بل حول العالم.

وبحسب موقع “ميليت اكسبربس” استفتاء حول الشخصيات الأكثر حديثاً في تركيا، واستطاع كاران أن يتفوّق على مشاهير تركيا ويحتل المرتبة الأولى كأكثر اسم تم البحث عنه في العام 2019.