إلغاء حفل سيلين ديون في لبنان

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية عن إضطرارها لإلغاء حفل الفنان العالمية ​سيلين ديون​ الذي كان من المقرر إحيائه خلال هذا العام.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”بسبب الأوضاع الحالية في لبنان، مهرجانات بيبلوس الدولية وإدارة أعمال سيلين ديون إتفقتا للأسف، لإلغاء حفل الأخيرة الذي كان مكن المقرر إقامته في واجهة بيروت البحرية بتاريخ الـ31 من تموز/يوليو المقبل”.

وكانت سيلين قد أصدرت مؤخراً ألبومها الغنائي الجديد ويحمل اسم Courage – “الشجاعة”، ويتضمن عشرين أغنية وهي Flying On My Own، Lovers Never Die، Falling In Love Again، Lying Down، Courage، Imperfections، Change My Mind، Say Yes، Nobody’s Watching، The Chase، For The Lover That I Lost، Baby، I Will Be Stronger، How Did You Get Here، Look At Us Now، Perfect Goodbye، Best Of All، Heart Of Glass، Boundaries وThe Hard Way.

كما وطرحت كليب خاص بأغنية “الشجاعة”، وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة حيث تخطى المليون ونصف المليون مشاهدة بعد 72 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.