للمرة الأولى نيكول كيدمان تصدم الجميع وتظهر عمرها الحقيقي بإطلالة من دون مكياج

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت النجمة العالمية نيكول كيدمان متابعيها بالظهور بإطلالة لم يشاهدوها من قبل. ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لها برفقة زوجها الفنان كيث أروبن صدمت عدداً كبيراً من المتابعين.
ولفتت الأنظار من خلال الصورة التي التقطت لهما خلال إجازة أمضياها مؤخراً في سيدني في أستراليا باعتمادها إطلالة طبيعية من دون أي لمسة ماكياج ومن دون إضافات إلى شعرها.
وأحدث هذا ضجة كبيرة وأطلق موجة من التعليقات. وأشار بعض المتابعين إلى أن شكلها تغير تماماً وأنهم كادوا لا يعرفونها منذ النظرة الأولى. ولفت آخرون إلى أن علامات التقدم في السن تظهر على ملامحها بوضوح تام.
ورغم بعض الانتقادات حققت الصورة أكثر من نصف مليون علامة إعجاب في مدة قصيرة جداً بعد نشرها.
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