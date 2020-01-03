صورة مؤثرة لشكران مرتجى مع والدتها تخطف القلوب… شاهدوها

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة السورية شكران مرتجى متابعيها بنشر صورة لها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فيها وهي تضع رأسها على صدر والدتها من دون أن تظهر وجه الأخيرة. وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا تأثرهم.

وتعليقاً كتبت الممثلة: “غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي لأقدر كمل لأعطي يا حنونتي”.

وأضافت: “2020 كوني متل أمي حنونة بس الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم” وحققت أكثر من 41 ألف إعجاب.

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وتلقت الردود من عدد كبير من المتابعين وأبرزهم الفنانة رويدا عطية التي علقت: “يخليلك اياها يا رب وتطولك بعمرها”. كما كتبت الفنانة صفاء سلطان: “يا حياتي الله يخليكن لبعض”.

وكتبت رنا شميس: ” الله يخليلك ياها وماتنحرمي من حنيتا يا رب” فيما تمنى الفنان باسم ياخور للوالدة طول العمر.

وفي وقت لاحق نشرت شكران صورة لها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وأرفقتها بالتعليق: “كل الحب لكم أصدقائي كالسكّر في فنجان قهوة مر تلك هي الكلمة الجميلة في حياتنا”.