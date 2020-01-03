كشف حقيقة خيانة الأمير وليام لزوجته كايت ميدلتون.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما ضجت أوساط القصر الملكي البريطاني في وقت سابق بخبر خيانة الأمير وليام لزوجته كايت ميدلتون مع صديقتها المقربة روز هانبوري، خرجت إحدى المقربات من الأسرة الملكية عن صمتها وكشفت الحقيقة.

واستعادت صانعة الأفلام الوثائقية الخاصة بالأسرة أنجيلا مولار القضية ونقل عنها موقع GALA بالنسخة الفرنسية قولها: “أعتقد أن وليام وروز كانا صديقين فقط. لا أرى في المقابل أن الأمير قد يعرض زواجه والعرش الملكي للخطر”.

وأضافت: “عدم تحدث الثنائي عن هذا الأمر طوال العام يعني من وجهة نظري أنه غير مهم”.

وتابعت: “شهدت تلك المرحلة المثير من التوتر وأرى أنها الفضيحة الوحيدة التي قد تثار خلال زواجهما. هما مقربان جداً أحدهما من الآخر وسعيدان مع أسرتهما… لم يكن لتلك القضية أي أساس. لكن في عصرنا هذا تحتل كل الأخبار ذات الصلة بولي العهد حيزاً مهماً من الاهتمام”.

ويشار إلى أن عدداً من الفضائح أثير في العام 2019 وطال أفراداً من الأسرة الملكية في بريطانيا وابرزهم الأمير أندرو وميغان ماركل.