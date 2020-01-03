حسين الجسمي عاشق المملكة في شتاء الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، التي ترعاه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة معالي المستشار تركى آل الشيخ.

وقبل الحفل وجه الجسمي كلمة لجمهوره تحمل الكثير من الحب والمشاعر الصادقه وقال: ”في البداية شكرا الإستقبال الفني الجميل وأنا أعشق السعودية وأعشق جيرتها وأعشق كل شبر فيها”.

وقدم حسين الجسمي، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منذ بدايته الفنية وحتى الآن، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ولا يعتبر هذا الحفل الأول لحسين الجسمي في السعودية، فقد أحيا العديد من الحفلات هناك، وتم تكريمه مؤخراً على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.