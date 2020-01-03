ميريام فارس ونجلها يهنئان الشعب الإماراتي بالعيد الوطني

هنأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الشعب الإماراتي، بعيد الاتحاد "اليوم الوطني الإماراتي".

ونشرت ميريام مقطع فيديو يجمعها بنجلها جايدن متري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر جايدن في الفيديو وهو يلعب بـ"المكعبات"، ليشكل برج خليفة، وقالت ميريام له، "شو بدك تعمل؟، ليرد جايدن برج خليفة كتير كبير".

وعلقت ميريام على الفيديو،: "إن شاء الله بتبقى دائما مصدر سعادة وإلهام، ينعاد على دولة الإمارات بعيدها الوطني 48".

يذكر أن وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الشكر لدولة الإمارات، وحاكمها الشيخ محمد بن راشد، بعد أن وضعت الأخيرة علم دولة لبنان على برج خليفة، احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني.

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ونشرت ميريام صورة علم بلادها على البرج، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كلام الدنيا كلها ما يعبر عن شعوري بها اللحظة وقد كبر قلبي، لما دولة الإمارات عرضت علم بلدي لبنان على أكبر برج بالعالم، برج خليفة".

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