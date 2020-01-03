وس أوس وزوجته مع محمد صلاح

القاهرة – لايف ستايل نشر محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم "مسرح مصر"، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. استغل أوس أوس تواجده في إنجلترا وخاصة مدينة ليفربول لمقابلة نجم الكرة المصري محمد صلاح. كتب أوس أوس على الصورة معلقًا: "الملك المصري مو صلاح". نشر محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم "مسرح مصر"، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. استغل أوس أوس تواجده في إنجلترا وخاصة مدينة ليفربول لمقابلة نجم الكرة المصري محمد صلاح. Advertisements كتب أوس أوس على الصورة معلقًا: "الملك المصري مو صلاح". قد يهمك ايضاً: عامر تتفاعل مع محمد صلاح و تحويل دخلها بالإسترليني تعرف على شروط مسابقة فيلم "إنت إيه"لحضور مباراة لمحمد صلاح

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