نجل علي الشريف يطلب من متابعيه الدعاء في ذكري ميلاده

شارك حسن الشريف، نجل الفنان الكبير الراحل علي الشريف، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعدة صور لوالده مجمعة في إطار واحد، من أعماله السينمائية المختلفة.

ونشر حسن الصور بمناسبة ذكرى ميلاد والده، الذي يوافق اليوم 3 يناير، وكتب في تعليقه "اليوم 3 يناير تمر ذكرى ميلاد والدي الفنان علي الشريف فبرجاء قراءة الفاتحة والدعاء له، رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

علي الشريف ولد عام 1934، وتوفي في 11 فبراير 1987، شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية، بينها "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "كراكون في الشارع"، "الزمار"، "فتوة الناس الغلابة"، ومن المسلسلات "علي الزيبق".

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