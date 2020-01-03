"عمرو الليثي" يستضيف إدوارد وابنته ماريا الأحد

القاهرة – لايف ستايل
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان إدوارد وابنته ماريا، في حلقة يوم الأحد المُقبل، ببرنامجه "واحد من الناس"، المعروض على قناة "النهار".
وخلال الحلقة يخضع إدوارد وابنته لمواجهة غريبة، حسبما وصف برومو البرنامج، كما سيكون هناك مسابقة بين الثنائي، وكشف البرومو، عن بعض التصريحات، أبرزها رغبة "ماريا" في تعلم طهي الملوخية، بينما يتطرق والدها لعديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية والفنية.
ويواصل "إدوارد"، تصوير مشاهده بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، بدرية طلبة، إخراج محمد سامي.
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