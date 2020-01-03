عرض خاص لـ"الفلوس" في دبي بحضور تامر حسني

تستضيف "ريل سينما" الفنان تامرحسني (الخميس) الموافق 2 يناير، لحضور أحدث أفلامه "الفلوس" في دبي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وحقق الفيلم في الأسبوع الأول أعلى إيرادات السينما المصرية والعربية، وتخطى جميع الأفلام العالمية بدولة الإمارات والشرق الأوسط، حيث اقترب من تحقيق 50 مليون جنيه في مختلف دور العرض السينمائي بالوطن العربي.

الفيلم قصة وبطولة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فيه النجوم: زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عزالدين وغيرهما.

وكان تامر حسنى طرح الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.

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