شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد ميل جيبسون 7 معلومات لا تعرفها عن رائعته BRAVE HEART والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الجمعة 3 يناير مع احتفال النجم ميل جيبسون بعيد ميلاده، وذلك بعدما صار أحد أهم نجوم هوليود بتاريخها بفضل مجموعة من أهم الأفلام سواء ممن قام ببطولتها أو أخرجها بنفسه أو الاثنين معاً مثلما حصل مع ملحمته الشهيرة "القلب الشجاع" BRAVE HEART، وهو الفيلم الذي نتعرض في عيد ميلاد بطله ميل جيبسون إلي 7 معلومات عنه نرصدها خلال هذا التقرير في السطور التالية.

1/ الممثل جيسون باتريك كان اختيار ميل جيبسون الأول للعب شخصية ويليام والاس في دور البطولة إلا أن الممثل كما تردد رفض لانشغاله بأعمال أخرى، لذلك قرر ميل جيبسون القيام بدور البطولة.

2/ لم ينجح الفيلم في تحقيق أية إيرادات تناسب قيمته فلم تتعد إيراداته سوى 75 مليون دولار بفارق 3 ملايين فقط عن إجمالى ميزانيته التى تكلفت 72 مليون.

3/ أثار الفيلم عاصفة كبيرة من الانتقادات والهجوم عليه من قبل منظمات حقوق الحيوان لتعرض الأحصنة للقتل خلال مشاهد الفيلم وإصابة آخرين إصابات بالغة إلا أن الشركة المنتجة للعمل عرضت صور تؤكد استخدامهم أحصنة متحركة اصطناعية في المشاهد الخطيرة، كما أن جيبسون وعد بدفع 5 دولارات لأي شخص يمكنه اكتشاف الأحصنة المزيفة.

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4/ المادة التى ميزت وجوه جنود الجيش الاسكتلندى فى الفيلم يطلق عليها "النيلج"، ولم تسخدم قبل 800 عام من تصوير العمل لتوقف المحاربون عن اللجوء لها طوال تلك المدة.

5/ استغرق ميل جيبسون 90 ساعة بالمعركة الشهيرة فى الفيلم والمعروفة باسم "ستيرلينج" من أجل تنفيذها بهذا الشكل المتقن.

6/ لجأ ميل جيبسون إلى حيلة ذكية بهدف تخفيض نفقات العمل حينما استخدم نفس مجموعة الكومبارس أثناء تصوير مشاهد المعارك في الجبهتين قبل مونتاج المشاهد.

7/ الفيلم نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج بعد عرض، ولكن ربما لا يعرف كثيرين أن ميل جيبسون لم يكن المرشح الأول لإخراجه حيث كان تيرى جيليام هو المرشح لذلك لكنه اعتذر ليذهب لـ جيبسون.