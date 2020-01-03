فن ومشاهير

مروان خوري ويارا وكارول سماحة وفارس كرم في الرياض

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farah.hassan 0 تبليغ

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة حفلةٍ غنائية، تضم عدداً من أبرز الفنانين اللبنانيين ضمن فعاليات مهرجان "ملك العود" في الرياض، السبت 4 يناير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في "البوليفارد".

ويُحيي الحفلة كلٌّ من الفنانين مروان خوري، وكارول سماحة، ويارا، إضافة إلى فارس كرم الذي يشارك للمرة الأولى في الحفلات .

وقد نشر كرم "بوستراً" دعائياً للحفلة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلِّقاً: "لأول مرة بالسعودية الحبيبة".

 

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ويمكن الحصول على تذاكر الحفلة من خلال الرابط التالي:

https://riyadhseason.sa/ar/event/Riyadh_Oud_Festival

 

يذكر أن مهرجان "ملك العود" أكبر تجمع عربي لعازفي العود من مختلف الدول، ويضم معرضاً يجمع نوادر الأعواد حول العالم.

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