مروان خوري ويارا وكارول سماحة وفارس كرم في الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة حفلةٍ غنائية، تضم عدداً من أبرز الفنانين اللبنانيين ضمن فعاليات مهرجان "ملك العود" في الرياض، السبت 4 يناير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في "البوليفارد".
ويُحيي الحفلة كلٌّ من الفنانين مروان خوري، وكارول سماحة، ويارا، إضافة إلى فارس كرم الذي يشارك للمرة الأولى في الحفلات السعودية.
وقد نشر كرم "بوستراً" دعائياً للحفلة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلِّقاً: "لأول مرة بالسعودية الحبيبة".
ويمكن الحصول على تذاكر الحفلة من خلال الرابط التالي:
https://riyadhseason.sa/ar/event/Riyadh_Oud_Festival
يذكر أن مهرجان "ملك العود" أكبر تجمع عربي لعازفي العود من مختلف الدول، ويضم معرضاً يجمع نوادر الأعواد حول العالم.
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