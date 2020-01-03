إلغاء حفل سيلين ديون في بيروت لهذه الأسباب

أعلنت لجنة مهرجانات بيبلوس في بيان رسمي، عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرّر أن تحييه النجمة العالمية سيلين ديون في لبنان الصيف المقبل.

وأكّد البيان أنّ القرار اتّخذ بالتعاون مع إدارة النجمة، مبدياً أسفه لإلغاء الحفل.

وكان من المقرّر أن يكون الحفل ضمن جولة عالمية تحمل اسم courage "شجاعة" كانت ستنطلق من بيروت، إلا أنّ النّجمة خافت من المجيء إلى بيروت وتواصلت إدارة أعمالها مع المهرجانات للخروج ببيان مشترك.

وجاء في البيان الرسمي "بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان، قرّرت لجنة مهرجانات بيبلوس وإدارة أعمال الفنانة العالمية سيلين ديون ببالغ الأسف، إلغاء الحفل الذي كان مقرراً الصيف المقبل في الواجهة البحريّة لبيروت يوم 31 يوليو 2020.".

ويأتي إلغاء الحفل بعد أسابيع على إعلان النائب ستريدا جعجع عن إلغاء مهرجانات الأرز 2020.