صفاء سلطان تخضع لعملية جراحية تحرمها من الإنجاب مجدداً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة السورية صفاء سلطان لعملية جراحية دقيقة منذ أسابيع قليلة، حيث اوقفت نشاطها الفني لفترة، وتعيش حاليا فترة نقاهة.

صفاء اجرت عملية جراحية ، لاستئصال الرحم، بعد اصابتها بوعكة صحية اجبرت الأطباء على اتخاذ هذا القرار، وحالة الفنانة الصحية اصبحت أكثر استقراراً حالياُ، وفي تحسن مستمر.

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يُذكر أن صفاء سلطان لديها ابنه واحدة تُدعى «أملي» من زواج سابق، وقد كشفت الفنانة مؤخراً عن موبهة ابنتها الغنائية وذلك في أعقاب خلعها للحجاب.

على الجانب الفني، تستعد صفاء سلطان بعد استئناف نشاطها الفني لتصوير مسلسلها الجديد «سوق النسوان»، والذي تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا، بسام الملا، وتشارك صفاء في بطولته أمام بسام كوسا وسلوم حداد و فادي صبيح وغيرهم.

صفاء كانت قد انتهت من تصوير مسلسل «بساطة 2»، من تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج تامر اسحاق، وإنتاج شركة «روي برودكشن» لصاحبها النجم السوري باسم ياخور، ويشارك في بطولته فادي صبيح و محمد حداقي وعبدالمنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم، بالإضافة لمشاركتها في بطولة السلسل البدوي «رياح السموم» من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وتشارك صفاء في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما الاردنية ، وأبرزه؛ عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، داوود جلاجل ، وغيرهم.