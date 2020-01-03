مى سليم تقدم الأكشن لأول مرة في عمل فني جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة والنجمة الأردنية مى سليم، على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «dox» وينتمي المسلسل إلى دراما الـ8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في شهر فبراير المقبل 2020.

النجمة الأردنية قالت، في تصريحات صحفية إنها سعيدة بهذه التجربة المختلفة التي تقدمها لأول مرة للجمهور من خلال مشاهد الأكشن الذي تتدرب عليها هذه الأيام، مؤكدة أنها انتهت من تصوير 5 مشاهد من العمل.

وفي سياق مختلف قالت مي سليم، إنها سعيدة بردود الفعل حول مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، خاصة دور «فتنة» الذي قدمته، مشيرة إلى أن ردود الأفعال التي تلقتها عن دورها والمسلسل كانت جيدة جدا، قائلة: «الحمد لله المسلسل كسر الدنيا».

على جانب آخر تستعد «مي» لتسجيل أغنية جديدة لطرحها للجمهور في عيد الحب، وذلك بعد فترة غياب طويلة من تقديم أي عمل غنائي.

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وكانت النجمة الأردنية قد ودّعت عام 2019 بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور محمد عبدالله داخل بار.

مي حرصت على مشاركة الفانز بلقطات من الجلسة المثيرة التي تألقت فيها بفستان أسود شديد الأناقة ذو شق جرئ لأعلى الفخذ، مسدلة شعرها بشكل زادها جاذبية، كما انتعلت حذاء أسود ذو كعب عالي ضاعفها أنوثة وإثارة.

وفي تعليق على الصور، كتبت مي سليم رسالة ختامية للعام الذي قارب على الانتهاء، جاء فيها: «كان هذا العام علامة فارقة في مسيرتي الفنية وحياتي الشخصية، ممتنة جداً لكل النعم، واتطلع لعام 2020 لبداية جديدة وقرارات وانجازات العام الجديد.. شكراً لكم جميعاً لحبكم ودعمكم المستمر».

من ناحية أخرى، يُعرض لمي سليم حالياً مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».