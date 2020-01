سيلين ديون تلغي حفلتها في بيروت

نظرًا للوضع الراهن في لبنان، اتفق كل من مهرجان بيبلوس الدولي وإدارة اعمال النجمة العالمية سيلين ديون على الغاء الحفل الذي كان من المقرر أن تقيمه نجمةMy Heart Will Go On في الواجهة البحرية في بيروت في 31 تموز/يوليو 2020وذلك بحسب البيان الذي نشره المهرجان على حسابه عبر موقع انستغرام.

وكان خبر احياء “ديون” حفلة فنية في لبنان قد ادخل الفرحة الى قلوب اللبنانيين وذلك بعدما اعلنت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية منذ أسابيع عن استقبال النجمة العالمية سيلين ديون في بيروت وذلك بعدما نشر المهرجان صورة لمرآة حملت توقيع سيلين ديون شخصياً. وكُتب عليها “قريبا في بيروت.مع حبي”.see you soon beirut.love.celine.

اذاً انتكاسة جديدة مُني بها قطاع السياحة في لبنان خاصة بعدما قررت أيضاً لجنة مهرجانات الارز الدولية منذ أسابيع الغاء المهرجان لعام 2020 بسبب الظروف الصعبة التي تمر على لبنان.