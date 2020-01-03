فن ومشاهير

سميرة سعيد لأول مرة في هذه التجربة الجديدة

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Patricia 0 تبليغ

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Jan 03, 2020

تعاقدت النجمة المغربية سميرة سعيد على غناء تتر المسلسل المغربي “هي” المقرر عرضه في رمضان 2020 على قناة MBC5.

وتتعاون “سعيد” في تتر المسلسل مع فرقة اديرنالين والتي تضم موسيقيين وفنانين شباب بدأوا رحلتهم الموسيقية سنة 2014 و تميزوا بنمط موسيقي مختلف.

وهذا التعاون سيثمر عن عمل شبابي مختلف من حيث الكلمة واللحن والتوزيع وايضا أداء المميز للديفا.

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وتعتبر سميرة سعيد من أهم الفنانات في الوطن العربي والتي تخرج عن المألوف في كل عمل تقدمه حيث تحرص على التجديد والانفتاح على جميع التجارب الفنية التي تغني رصيدها الحافل بنجاحات مهمة وذلك من خلال التعامل مع فنانين شباب يمتلكون رؤية مختلفة ومتجددة.

الجدير بالذكر أن مسلسل هي من بطولة رشيد الوالي، حنان الإبراهيمي، أمين الناجي ، زينب عبيد وممثلين آخرين إخراج مراد الخودي.

على صعيد آخر، تواصل “سعيد” تحقيق النجاح بعملها الأخير “هُليلة”. كما تستعد للمشاركة في لجنة تحكيم “ذا فويس سينيور” مع كل من النجوم نجوى كرم، هاني شاكر وملحم الزين.

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