صالح الجسمي: مريم سعيد خسرت عملها وزواجها بسبب "حمزة مون بيبي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أدرج الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي اسم الإعلامية المغربية مريم سعيد، في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الخاص بابتزاز المشاهير وفضحهم عبر تطبيق سناب شات، والمتورط بإدارته دنيا بطمة وشقيقتها "ابتسام"، موضحًا أن هذا الحساب تسبب في فضح الكثير من المشاهير في الوطن العربي وليس المغرب فقط.

وقال صالح الجسمي في مقطع فيديو بثّه على حسابه عبر تطبيق "سناب شات" وتم تداوله على الحسابات الفنية عبر إنستغرام إن هذا الحساب عرّض الكثير من المشاهير للأذى ودمر حياة البعض في المغرب وعدد من البلدان العربية، ومن بينهم الإعلامية مريم سعيد التي خسرت وظيفتها في قنوات الـ MBC إضافة إلى أنها خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين، بسبب فضح الحساب لها بنشر صور فاضحة لها عليه.

وأضاف صالح الجسمي قائلًا: "تخيلوا هذا الحساب كيف أضر بناس كتير ما أبي أتكلم عن الضرر اللي ضرني أنا لكن الله موجود وبالمرصاد"، منوهًا أن دنيا بطمة وشقيقتها تواجهان تهمًا بشأن هذا الحساب، وخرجتا بكفالة نصف مليون درهم مغربي.

وأكد "الجسمي" أنه لا يُعقل أن يستمر حساب بمثل هذه الطريقة يقوم بفضح المشاهير، مشيرًا إلى أنه يمتلك صورًا وفيديوهات لأشخاص كثيرين وبعضهم لديه معهم خصومة، ولكنه لا يقوم بنشر أي شيء.

واختتم صالح الجسمي بأنه لا يعرف مدى صحة تورط دنيا بطمة وشقيقتها بالحساب، وأنه ينتظر ما سيقره القضاء كونه يحترمه في أي بلد كان.

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واختفت الإعلامية المغربية مريم سعيد منذ بداية عام 2019 بعدما أعلنت مغادرتها من برنامج "تريندينغ" بشكل مفاجئ، لحاجتها أخذ استراحة قصيرة وفق قولها وقتها، مؤكدة انتهاء مشوارها في البرنامج عبر MBC.

وجاء قرار مريم سعيد بمغادرة الشاشة نتيجة الظروف التي مرّت بها، والتي وُصفت بالفضائح وتداولتها العديد من الصفحات الخاصة بالمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل بأن إدارة MBC قد استغنت عنها نتيجة تلك الفضائح.

وشاع مؤخرًا بأن الشبكة السعودية قررت التعاقد مجددًا مع "سعيد" لتقديم برامج عبر شاشتها MBC 5 التي توجّه برامجها لدول المغرب العربي، إلا أن متابعين أكدوا بأن الإعلامية قررت الابتعاد عن مهنتها ولا تريد العودة، بل ستتفرغ لحياتها الخاصة بعد ما أُشيع أنها تزوجت سرًا من رجل أعمال خليجي في لندن، وأنها تنتظر مولودها الأول.