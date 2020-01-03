السورية نسرين طافش تقترب من إنهاء تصوير مشاهد "ختم النمر" في أسوان

القاهرة - لايف ستايل
قاربت النجمة السورية نسرين طافش من إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ختم النمر" في مدينة أسوان، في العمل الذي من المنتظر عرضه خارج الماراثون الرمضاني. وقالت «نسرين»، إنها تصور مشاهدها بإحدى اللوكيشانات الداخلية على ضفاف النيل في أسوان، ومن المنتظر أن تعود للقاهرة بعد حوالي أسبوع؛ لتستكمل تصوير مشاهدها في القاهرة، في العمل الذي تصل عدد حلقاته لـ45 حلقة، ومن المرجح عرضه في أواخر شهر يناير الجاري. والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، وميرهان حسين، وعفاف شعيب، وإسلام جمال، وجميل برسوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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