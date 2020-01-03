توقيع طارق العريان يغيب عن كليب أصالة الجديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يغيب توقيع المخرج طارق العريان عن كليب الفنانة أصالة الجديد "شامخ" الذي تستعدّ لطرحه مع بداية العام 2020. بعدما اعتمدت عليه في كليباتها الغنائية على مدار سنوات متتالية.

ويتردد أن المخرجة نهال نبيل ستتولى إخراجه في تعاونها الأوّل مع أصالة التي تظهر من خلال الكليب بإطلالة شبابية جداً. حيث لجأت بتركيب "عدسات ملونة"، بالإضافة إلى تغيير لون شعرها إلى الأشقر الرمادي.



ويبدو أن الفيديو الترويجي للكليب المنتظر قد شوّق محبي أصالة لإطلاقه فراحوا يطالبون بعرضه سائلين عن موعد طرح عملها الجديد. علماً أنها ستُحيي بتاريخ 10 يناير الجاري حفلاً خيرياً تحت عنوان "بعشق حياتي"، بالتعاون مع المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي.