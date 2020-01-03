شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن سالمونيلا: من الشطارة إنك تعرف توصل فكرة عميقة بذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة كندة علوش بكليب "سالمونيلا" لتميم يونس، الذى طرحه أول أمس الأربعاء، فى أول يوم فى السنة الجديدة، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الموضوع الذى يناقشه الكليب عن التحرش.

وقالت كندة علوش معلقة على الأغنية "أغنية تميم يونس سالمونيلا .. حلوة كمزيكا وكلام .. وفيديو كليب ذكى .. وأداء تميم راائع .. من الشطارة إنك تعرف توصل فكرة عميقة ومهمة من غير فجاجة ومباشرة .. وبذكاء وصياعة وخفة دم برافووو".

ولم تكتف كندة علوش بهذه الإشادة، لكنها اهتمت بالرد على منتقدى كلامها، حيث اختلف أكثر من متابع لها مع حديثها عن تميم يونس، ورأوا أنه يدعم المتحرشين بهذه الطريقة فى الأغنية، لكنها ردت تقول "هو بينتقد المتحرشين مش متحرش"، وتابعت ردا على آخر "هو بينتقد الذكورية والنماذج اللى بتعمل كده بس بصياعة".

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فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب، كما شرحه تميم يونس نفسه فى فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

كندة ظهرت مؤخرا فى عيد ميلاد النجمة غادة عادل، بصحبة كل من وأحمد داوود والسناريست تامر حبيب والفنان أحمد رزق.

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".