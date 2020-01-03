شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "يوم وليلة" بحضور أبطاله فى 6 أكتوبر.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صناع فيلم "يوم وليلة" عرضًا خاصًا للفيلم يوم الأحد المقبل 5 يناير، بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نجوم الفيلم أحمد الفيشاوى وخالد النبوى ودرة وحنان مطاوع، وذلك قبل طرحه بالسينمات الاثنين 6 يناير المقبل.

Advertisements

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

يجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق فى أحداث الفيلم، ويدخل فى صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.