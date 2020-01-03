شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتعاون مع محمد رفاعى فى أغنية ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتعاون المطربة لطيفة في ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أقوى واحدة" والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بأغنية من كلمات الشاعر محمدرفاعي وألحان وليد سعد وتحمل العديد من المفاجئات وتقدمها بشكل مختلف وجديد عليها عن أعمالها السابقة، كما أكد رفاعي في تصريحات خاصة لليوم السابع واصفا إياها بصوت مميز وقوي وتختار اغانيها بعناية ودقة، ومن أبرز أغانى الألبوم" "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وتوزيع أحمد عاطف، "أقوى وحدة" من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، "سلمولى ع اللى غايب"، من كلمات ابتسام محروس، وألحان محمدى، وتوزيع يحيى يوسف،"بهرب من وجعى" من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد دياب، "مابكرهوش" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، والألبوم مكساج وماستر ياسر أنور.

ويتعاون الشاعر محمد رفاعى أيضا مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وتحمل الطابع الرومانسى وهى من توزيع هادى شرارة والحان وليد سعد كما يتعاون مع المطرب فضل شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "غيب" من توزيع أحمد إبراهيم وألحان وليد سعد .

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وهنأت مؤخرا لطيفة، المطربة سميرة سعيد على نجاح أغنيتها الجديدة، "هليلة" بعد أن طرحت الكليب الجديد خلال الأيام الماضية، ونشرت فيديو لها، تغنى مقطع من الأغنية الجديدة لسميرة سعيد ونشرته عبر تويتر، ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت قائلة:" ألف مبروووووك يا حبيبة قلبى".

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا حفل غنائى كبيروذلك بإحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما، وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها: "أخاصمك آه" و "آه ونص" و"مين ده اللى نسيك" و"ما تيجى هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات".. غيرها، مما طالب بها المعجبون.