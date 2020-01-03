شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني نجوم مسرح مصر، بأول صورة لطفلتها "تمارا"، التى رزقت بها فى ديسمبر الماضى، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق:"تمارا تتمنى لكم سنة جديدة سعيدة"، وكانت ترتدى ملابس بابا نويل.



اسراء عبد الفتاح

وكان الفنان حمدى المرغنى وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، أدوا مناسك أداء العمرة بالأراضي المقدسة، وظهرت إسراء أثناء حملها الأول، وعلق، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أنبته نباتاً حسنا وأجعله قرة عيننا واحفظه وبارك لنا فيه وأجعله من أهل التقوى والصلاح، إن شاء الله تقومي بالسلامة ياحبيبتى".





ويعرض للفنان حمدى المرغنى خلال الفترة المقبلة فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع.

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ويصور الفنان حمدى الميرغنى، مسلسله الجديدة " اتنين فى الصندوق" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسرالتي تجمعهم علاقات متشعبة.

مسلسل " اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى .