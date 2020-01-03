شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تهنئ جمهورها بالعام الجديد وتعدهم بأخبار "حلوة" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت النجمة صبا مبارك متابعيها بسماع أخبار سعيدة قريبا عنها، كما حرصت على تهنئة متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالعام الجديد، حيث نشرت مجموعة صور جديدة لها ، مصحوبة بتعليق :"سنة جديدة سعيدة.. ينعاد عليكم بالخير و السعادة بحبكم و قريبا رح اخبركم أخبار حلوة".



صبا مبارك

و تستعد النجمة صبا مبارك، لبداية تصوير مسلسل جديد لها يحمل الطابع البدوي "حارس الجبل"، ويشاركها بطولته الفنان منذر رياحنة، وهو من إخراج المخرج الأردنى سائد الهوارى و تأليف الكاتب حازم فضة للعرض فى شهر رمضان المقبل، ومقررانطلاق تصويره منتصف شهر يناير الحالي في أبو ظبي، بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير واختيارالأزياء الخاصة بالعمل.

ويقدم المسلسل موضوعاً مختلفاً يروي قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدورالعمل في عام أطلق عليها عام الموت الذي شهدت فيه المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.





يذكر أن الثنائي صبا مبارك ومنذر رياحنة قدما العديد من الأعمال سوياً منها مسلسل "الاجتياح" وفيلم "مملكة النمل" مع المخرج الراحل شوقى الماجرى، إضافة إلى مشاركتهما فى العديد من التجارب البدوية بالأردن واجتماعهما فى المسلسل البدوى طوق الأسفلت" مع المخرج محمد حشكى عام 2014 وشارك فى بطولته ركين سعد، سامر اسماعيل، مى سكاف، زهير النوبانى.

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كما تعاقدت صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان "أميرة"، من تأليف وإخراج محمد دياب.

ومن آخر أعمال صبا مبارك في السينما كان فيلم "مسافر حلب-إسطنبول"، والذي يحكى رحلة لينا ومريم أثناء هروبهما من الحرب في سوريا، لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.