شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. إلهام شاهين تتحدث عن انطلاقتها ببرنامج ذكريات رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة إلهام شاهين، بعيد ميلادها، حيث ولدت إلهام فى الثالث من يناير، لتواصل مسيرتها الفنية الكبيرة، والتى بدأتها فى نهاية السبعينيات كطالبة، ثم انطلقت بعد ذلك بطلة للعديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وأيضا المسرحية، إذ أنها إحدى خريجات معهد الفنون المسرحية.

إلهام شاهين قدمت ما يزيد عن 170 عملا فنيا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، حتى أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول، وكذلك عنصر أساسى فى أفلام فترة الثمنانينيات والتسعينات.

فى واحدة من حلقات برنامج "ذكريات رمضان"، والذى كان يعرض على التليفزيون المصرى فى التسعينات، تحدثت إلهام شاهين عن بدايتها الفنية قائلة "أول عمل لى فى التليفزيون المصرى فى رمضان كان مسلسل صرخة برئ مع المخرج الراحل نور الدمرداش .. وكنت لسه وجه جديد ورغم ذلك أعطانى المخرج نور الدمرداش دور كبير يعتبر بطولة كان اسمى أول اسم .. فكنت سعيدة للغاية".

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وتابعت إلهام، "قد لا يكون العمل أخذ حيز من الشهرة أو الانتشار لأننا كنا جميعا وجوه جديدة .. ولكن على الأقل كان له فائدة كبيرة على لأن الناس عرفتنى وحفظتنى وقتها".

وأضافت، "ثم كان هناك مسلسل "البركان" مأخوذ من قصة شيء من الخوف وأيضا اخراج نور الدمرداش وقدمت شخصية فؤادة التى قدمتها الراحلة شادية، ثم مسلسل أديب للمخرج يحيى العلمى مع نور الشريف، وأخو البنات اخراج محمد فاضل، ومسلسل وقال البحر لفاضل أيضا وأخرجه أسامة أنور عكاشة "

وعن مسلسل أخو البنات تقول إلهام، "كنا مجموعة بنات كبيرة ومتناسقين ويحبوا بعضهم جدا وعرفت من خلال العشرة شعرنا أننا اخوات .. وكنا نتبادل الملابس .. وهو ما يحدث بالفعل بين الأشقاء فى المنزل"