ماجد المهندس يستعد لطرح ألبومه الجديد "شهد الحروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان ماجد المهندس، من تسجيل ألبومه الجديد "شهد الحروف"، والذي يضم 10 أغاني جميعها من ألحان الموسيقار طلال، إشراف خالد أبومنذر.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن ٤ أغاني من الألبوم خلال الأيام القليلة المُقبلة، ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها شركة روتانا للترويج للألبوم .

الأغنيات الأربعة هي "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن، "لحظة هواي" كلمات دايم السيف.

وأعرب الفنان ماجد المهندس في بيان صحفي عن امتنانه بالتعاون مع الموسيقار طلال وتقديم أغاني من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغاني منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها.