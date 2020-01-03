بعد استجابة نصر محروس لندائها.. إسعاد يونس: "هو ده العشم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة إسعاد يونس على استجابة المنتج نصر محروس لندائها، لحل الخلاف بينه وبين الفنان بهاء سلطان، وعقد جلسة صلح.

وكتبت إسعاد على "إنستجرام": "هو ده العشم يا نصر، كتر خيرك يا حبيبي وأخويا وعشرة السنين، كل لحظة وانت طيب و2020 تكون سنة سعيدة عليك يا رب".

كان نصر محروس كتب عبر حسابه على "فيسبوك"، بعد عرض حلقة "صاحبة السعادة" التي استضافت فيها الفنان بهاء سلطان، وتحدث فيها عن تفاصيل أزمته مع نصر، وأسباب غيابه عن الغناء لمدة كبيرة: "نداء مدام إسعاد يونس ليا في صاحبة السعادة فوق راسي وأعتز بيه جدًا لأنها فعلًا أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه، وعشان كده اول ما سمعت رديت عليها بمكالمة تليفونية واتفقنا اننا هنتقابل قريب، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".