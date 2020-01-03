إيرادات الخميس.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Frozen 2" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الخميس 2 يناير، إيراد قُدر لـ607 آلاف و856 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 232 ألفًا و164 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Frozen 2" محققًا 117 ألفًا و296 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 89 ألفًا و469 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "knives out" وحقق 79 ألفًا و457 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Star Wars" محققًا 45 ألفًا و903 جنيهات، وحصل على المركز السابع "last christmas" بعد تحقيقه 29 ألفًا و332 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 28 ألفًا و784 جنيها، وحصل المركز التاسع فيلم "Cats" بطولة Taylor Swift، وبلغ إيراده 24 ألفًا و329 جنيهًا.