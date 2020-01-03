محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 1 يناير، فيلم "دفع رباعي" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.
وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه الخميس 2 يناير، إيرادًا بلغ 21 ألفًا و21 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 39 ألفًا و874 جنيهًا.
"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبداللطيف.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الثاني.. إيراد "دفع رباعي" يتجاوز 20 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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