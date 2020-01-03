في يومه الثاني.. إيراد "دفع رباعي" يتجاوز 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 1 يناير، فيلم "دفع رباعي" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه الخميس 2 يناير، إيرادًا بلغ 21 ألفًا و21 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 39 ألفًا و874 جنيهًا.

"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبداللطيف.