أبوالبنات الذي تركت زوجته الفن لأجله.. محطات في حياة المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، مطالبةً جمهوره بالدعاء له، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وأضافت كساب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء أمس الخميس: "زوجي فنان كبير وأصابه المرض منذ 12 عامًا لم تسهم النقابة أو النجوم الكبار في مصاريف علاجه"، مضيفة: "مش بيسألوا عنه ولكن نشكر ربنا على نعمة الستر".

عبرت زوجة الفنان الكبير المنتصر بالله عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، برسالة وجهتها لجمهوره عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على لسان زوجها: "افتكروني وافتكروا ضحكتي دايمًا.. علشان أنا عمري ما نسيتكم".

نرصد لكم في التقرير التالي معلومات قد لا تعرفونها عن الفنان الكبير:

- اسمه الكامل (المنتصر بالله رياض عبدالسيد) من مواليد 21 فبراير 1950.

- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977.

- بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها (الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا).

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- شارك في عشرات الأعمال من أبرزها (شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة، أرابيسك).

- في عام 2008 أصيب بجلطة في المخ، أبعدته عن التمثيل لفترة، وعاد بعدها بأعمال قليلة منها مسلسل الصيف الماضي2010، ليختفى بعدها عن الساحة الفنية، ويظهر فقط في بعض المناسبات والتكريمات وتقديم واجب العزاء.

- عاد بعدها بأعمال قليلة منها حلقة من "راجل وست ستات (ج 5)"، والمسلسل الإذاعي "عوام على بر الهوى"؛ ليختفى بعدها عن الساحة الفنية، ويظهر فقط في بعض المناسبات والتكريمات وتقديم واجب العزاء.

- قدم أكثر من 170 عملاً ولم يحصر نفسه في الكوميديا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتعتبر مسرحيتا: "شارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك"، من أشهر ما قدمه على المسرح.

- قدم بطولة مشتركة مع فاروق الفيشاوي وأحمد آدم، في فيلمي: "يا تحب يا تقب" و"حنحب ونقب"، وله عدة أفلام مشهورة منها: "الشيطانة التي أحبتي"، "ضد الحكومة" و"الفضيحة".

تزوج من الفنانة عزيزة كساب، وأنجب منها 3 فتيات، واعتزلت الفن بعد الزواج للتفرغ لرعاية بناتها.

- كشف عن سبب تسميته بهذا الاسم خلال مشاركته في برنامج "من سيربح المليون" مع الإعلامي جورج قرداحي، موضحًا أن والده سمي أولاده بأسماء بها اسم الله ليعيشوا؛ لأنه أنجب طفلين في بداية زواجه وتوفيا.

- ظهر في عام 2015 في جنازة الفنان الراحل حسن مصطفى. ​