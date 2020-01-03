تراند اليوم : فيديو| فنانة شهيرة تكشف عن حيلة "خادعة" للتربح من وراء الشتائم

كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة عن حيلة يلجأ إليها المشاهير لجلب المال، عبر استفزاز متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصريحات "ريم" التي أثارت ضجة واسعة جاءت في سياق مقطع فيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعلق فيه على السباب الذي تتعرض له، وغيرها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى في سياق كلامها الموجهة إلى المتابعين الذين ينهالون عليها بالسب والشتائم، إلى أنه يمكنها أن تحصد الأرباح من خلال ذلك.

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وذكرت أن الكثير من المشاهير يعمدون إلى ستفزون المتابعين، حتى يدفعوهم إلى إطلاق الشتائم، وفي المقابل يجنون الأموال من وراء ذلك.

وتفاعل العديد من المتابعين للفنانة البحرينية معها في الرأي، قائلين إن هناك من يتعمد استفزاز المتابعين سعيًا لحصد المال من وراء ذلك، بينما هناك من اعتبر كلامها يهدف إلى تحقيق "الشو الإعلامي".