الأحد.. خاطرات سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

يقيم "بيت الشعر العربى"،، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره ببيت الست وسيلة (خلف الجامع الأزهر) فى السادسة مساء الأحد 5 يناير، أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى.

يناقش الصالون هذا الشهر كتاب "الخاطرات" للدكتور سعيد توفيق، يشارك فيه عدد من الشعراء والنقاد، منهم:

د. شاكر عبدالحميد، د. حسن طلب، د. حسين حمودة، د. بدر مصطفى، ود. كريم الصياد.

حصل على الدكتوراه في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى عام 1987 ثم عمل كأستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وتدرج

فى المناصب الثقافية حتى ترأس المجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2012 وحتى 2014.

حاز على جوائز عدة، وشهادات تقديرية خلال مسيرته الثقافية، منها: جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، شهادة تقدير من جامعة القاهرة في عيد العلم السابع، شهادة تقدير من جمعية المحافظة على التراث المصري لدعم أنشطة وجهود الجمعية وغيرها.

يذكر أنه من المقرر أن يدير الصالون الشاعر السماح عبدالله.