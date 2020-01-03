الليلة.. سيرك سانتا وأغلى من الذهب في عرض واحد بساقية الصاوي

يقدم مسرح الساقية للعرائس حفل مسرحيتى ماريونت فى عرض واحد، وذلك مساء اليوم، الجمعة، الموافق 3 يناير في تمام الساعة الثالثة

عصرًا.

يشار إلى أن العروض للأطفال والكبار وهما "سيرك سانتا" و"أغلى من الذهب"، المسرحيتان تأليف وإخراج

المهندس محمد الصاوى، مؤسس الساقية.

يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارًا اليوم، وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية.